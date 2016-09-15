Курск, 15 сентября, 2016, 14:33 — ИА Регнум. Более 40 тонн контрафактного алкоголя на сумму более 20 млн рублей было изъято из оборота в Курской области с начала 2016 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, губернатор Александр Михайлов провел заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Курской области.

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По словам начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Курской области Сергея Мезенова, только в ходе операции «Контрафакт» из незаконного оборота было изъято более 2,5 тыс. единиц контрафактной продукции более чем на три миллиона рублей. В отношении правонарушителей составлен 31 административный протокол, с нарушителей собрали более 300 тысяч рублей штрафов, было возбуждено восемь уголовных дел. Всего за год было проведено более 500 совместных мероприятий.

Михайлов заявил, что нужно мобилизовать все силы, чтобы на потребительский рынок попадало как можно меньше подобных товаров, в том числе — усилив межведомственное взаимодействие. По словам первого заместителя председателя комитета промышленности, транспорта и связи Курской области Юрия Овсянникова, благодаря комплексной работе специалистов из всех заинтересованных в обеспечении безопасности курских потребителей структур, эффективность проверок значительно выросла, а время на их проведение сократилось. Такой же порядок действует и при уничтожении контрафакта.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2015 году из незаконного оборота в регионе было изъято более 100 тонн фальсифицированной алкогольной продукции и этилового спирта на сумму более 30 млн рублей. Также за год закрыли два цеха и 12 подпольных склада с фальсификатом, а также пресекли деятельность двух преступных групп, которые занимались реализацией опасной для жизни продукции. Было зарегистрировано два смертельных случая отравления фальсификатом: две женщины погибли после употребления напитка, купленного в Московской области. Виновные были привлечены к ответственности.