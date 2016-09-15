Париж, 15 сентября, 2016, 14:32 — ИА Регнум. Профсоюзы Франции заявили, что продолжат борьбу против реформирования трудового законодательства, несмотря на то, что уличные протесты постепенно угасают, сообщает 15 сентября Reuters.

Роберт Келер. Забастовка. 1883

«Мы не откажемся от борьбы. Мы не будем проводить еще одну волну демонстраций, есть и другие способы борьбы против реформы трудового права», — сказал Жан-Клод Майи, глава профсоюза Force Ouvriere, в интервью телеканалу France 2.

Десять лет назад правоцентристское правительство президента Франции Жака Ширака, предприняло реформы трудового законодательства после итого, как эти реформы были одобрены парламентом страны. Через несколько недель ожесточенных протестов молодежи реформы были отменены.