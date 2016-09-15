Тверь, 15 сентября, 2016, 14:29 — ИА Регнум. Ожоги 50% тела получила девочка 2008 года рождения в Твери. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР, девочка упала в котлован с кипятком

Sasveny Котлован

Девочку привезли в больницу ночью 15 сентября, медики диагностировали ожоги — 50% поверхности тела.

Как установлено, вечером 14 сентября девочка пришла с прогулки — в мокрой одежде. Когда мать начала снимать одежду с ребенка, обнаружила ожоги и позвонила в «скорую».

Следователи осмотрели территорию рядом с домом, и обнаружили котлован с проходящей теплотрассой, наполненный горячей водой.

В настоящее время СКР проводит проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям подрядной организации, допустившей случившееся и возможно нарушившей правила безопасности при ведении работ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале сентября администрация Твери заявила о возможных проблемах с подготовкой к отопительному сезону: мэрия направила иски в суд к ООО «Тверская генерация», требуя обязать компанию обеспечить котельную достаточным запасом топлива, а также устранить повреждения на электросетях. При этом в администрации не исключили возможности введения режима ЧС. Ситуацию с подготовкой к отопительному сезону под контроль взяла прокуратура.