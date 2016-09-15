Пекин, 15 сентября, 2016, 14:28 — ИА Регнум. Во время авиашоу в городе Шицзячжуан китайской провинции Хэбэй потерпел крушение легкомоторный самолет, находившиеся на его борту люди погибли, сообщает Международное радио Китая.

oakman Взлетная полоса

Легкий самолет «Сяоин-500» рухнул вниз неподалеку от взлётно-посадочной полосы, жертвами происшествия стали четыре человека. Среди зрителей авиашоу пострадавших нет. На месте трагедии работают экстренные службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 сентября легкомоторный самолет потерпел крушение в американском штате Невада. Он не смог приземлиться на взлетно-посадочную полосу, а упал на автомобильную стоянку. На борту находились три человека, все они погибли.