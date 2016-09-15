Калуга, 15 сентября, 2016, 14:27 — ИА Регнум.



Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области На заседании сессии областного парламента

Первое заседание четвертой сессии Законодательного собрания области состоялось сегодня, 15 сентября, в Калуге.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении аналитики, взаимодействия со СМИ и информационному обеспечению аппарата калужского областного парламента, предваряя обсуждение законопроектов, депутат Александр Ефремов рассказал коллегам об итогах межрегионального форума «Приднестровье — Россия: пути и возможности сотрудничества», в ходе которого были подписаны соглашения о сотрудничестве между Приднестровской республикой и законодательными собраниями и областными думами ряда регионов России, включая Калужскую область. Депутат передал председателю Законодательного собрания Николаю Любимову подарок руководства Приднестровья — юбилейную монету, приуроченную к 25-летию Верховного Совета Приднестровской Молдавской республики.

В числе первых депутаты обсудили вопрос назначения Леонида Бредихина на новый срок полномочий в должности председателя Контрольно-счетной палаты области. Его кандидатуру в областной парламент внес губернатор Анатолий Артамонов. Других предложений в установленные сроки в Законодательное собрание не поступило. Обращаясь к депутатам, Леонид Бредихин сказал: «Нашей общей задачей остается аудит эффективного использования бюджетных средств, предупреждение их нерационального расходования». По итогам тайного голосования кандидатура Леонида Бредихина единогласно была поддержана депутатами.

Депутаты приняли закон об особенностях рассмотрения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Закон обусловлен необходимостью приведения областного законодательства в соответствие с федеральным, и устанавливает сроки подготовки и утверждения проекта бюджета Фонда.

На заседании также были внесены изменения в закон Калужской области о дорожном фонде. Если ранее неиспользованные остатки бюджетных средств переносились на следующий финансовый год, то теперь объёмы финансирования Дорожного фонда будут корректироваться в зависимости от разницы между прогнозируемым и фактическим объёмом доходов бюджета региона.

Поддержали депутаты и законопроект, касающийся выплат инвалидам компенсаций затрат на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Профильное министерство разработало документ, приводящий областное законодательство в этой части в соответствие с федеральным. Сам порядок выплат будет определен постановлением правительства региона. Изменения в законодательстве не скажутся на сроках и объемах данных выплат.

Спикер парламента Николай Любимов рассказал коллегам о решениях Совета непарламентских партий, первое заседание которого состоялось 28 июля. В заседании приняли участие руководители региональных отделений восьми политических партий. По итогам было решено проводить заседания Совета один раз в квартал, привлекать Совет к контролю за исполнением областных законов, выяснять экспертное мнение по наиболее актуальным общественно-политическим и социально-экономическим вопросам. «Для нас очень важна экспертная оценка нашей деятельности. Все конструктивные предложения Совета мы будем учитывать при принятии решений», — подчеркнул Николай Любимов по итогам заседании сессии областного парламента.