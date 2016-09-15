Москва, 15 сентября, 2016, 14:25 — ИА Регнум. Средняя цена легковых автомобилей 2006−2015 года выпуска, выставленных в августе на продажу, составила 699 тыс. рублей. К такому выводу пришли аналитики агентства «АВТОСТАТ», проведя исследование объявлений о продаже автомобилей, опубликованных в последний летний месяц на сайте DROM.ru.

Paul Sableman Подержанные автомобили

Всего в августе на данном сайте, сообщает «Автостат», на продажу было выставлено 169,9 тыс. единиц легкового транспорта, произведенных в 2006 — 2015 годах. Количество объявлений за месяц сократилось на 1,4% по сравнению с июлем 2016 года. Однако средняя цена таких автомобилей достигла 699 тыс. рублей, что на 1% (7,2 тыс. рублей) выше, чем было месяцем ранее. Средний пробег предложенных на продажу также увеличился (+1,1% или 1 тыс. км) и составил 93 тыс. км.

В рассматриваемой «возрастной категории» больше других на продажу на сайте DROM.ru в августе были выставлены автомобили 2008 года выпуска, на долю которых пришлось около 16% от общего числа объявлений (27,1 тыс. шт.) такие выводы делают аналитики «Автостат». Немногим меньше было предложений о продаже машин 2007 года выпуска (23,3 тыс. шт.), доля которых составляет около 14%. Это объясняется тем, что в 2007 — 2008 годах рынок новых автомобилей в России впервые достиг рекордных показателей.

Следующий такой пик пришелся на 2011 — 2012 годы и, как следствие, эти автомобили тоже часто встречаются на вторичном рынке, говорится в исследовании. Так, на них суммарно приходится каждый четвертый экземпляр, выставленный на продажу. Что касается машин 2009 года выпуска, они имеют одну из самых низких долей (порядка 7%), поскольку именно в тот год российский рынок новых автомобилей из-за кризиса показал самый худший результат за последние несколько лет.

Среди моделей лидером по количеству объявлений о продаже в августе стал Ford Focus 2012 года выпуска. Среди автомобилей 2006 — 2015 годов выпуска число его предложений на сайте DROM.ru составило 933 единицы. Средняя цена составила 541,7 тыс. рублей, а средний пробег достиг 72,2 тыс. км. В десятке лидеров наиболее предлагаемых к продаже автомобилей Ford Focus различных годов выпуска занимает половину мест, подтверждая звание самой популярной иномарки на вторичном рынке.