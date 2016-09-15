Керчь, Крым, 15 сентября, 2016, 14:20 — ИА Регнум. После осмотра лестницы на гору Митридат в Керчи президент России Владимир Путин предложил привести её «в порядок». Объект нуждается в ремонте с «украинских» времён.

Max presnyakov М. Пресняков. Крым, район старой Керчи (гора Митридат). 1991-2010 гг.

Во время осмотра Митридатской лестницы Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым сопровождавший их глава Крыма Сергей Аксёнов рассказывал о ходе работ по реконструкции в музеях Крыма, в частности, в Ливадийском музее (в Ялте) и в Ханском дворце (в Бахчисарае).

«Давайте здесь тоже всё приведём в порядок», — предложил Владимир Путин.

«Данный проект мы отдельно оценим и приведём в порядок», — цитирует ответ премьер-министра правительства РФ Дмитрия Медведева ИА «Крыминформ».

Лестница на гору Митридат в Керчи, отмечает ИА REGNUM, находится в аварийном состоянии. Её ремонтом местные власти не занимались до 2014 года. Летом 2015 года небольшая часть лестницы рухнула во время спектакля о царе Митридате. Спектакль проходил под открытым небом. Пострадавших во время ЧП не было. Трещина на месте обрушения лестницы образовалась ещё в 2014 году, но вместо ремонта городские власти просто закрыли проход к этому участку исторического сооружения.