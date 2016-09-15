Брюссель, 15 сентября, 2016, 14:20 — ИА Регнум. Совет Европейского союза опубликовал заявление о продлении до 15 марта 2017 года санкций против ряда российских и украинских граждан. Также санкции продлеваются в отношении 37 российских и украинский организаций. Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Уточняется, что в этом санкционном списке находится 146 человек. Против них действует заморозка находящихся в ЕС средств. Также этим лицам запрещён въезд на территорию ЕС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 сентября президент Украины Петр Порошенко на встрече с послами стран «Большой семерки» (G7) и ЕС заявил, что санкции против России должны сохраняться до тех пор, пока Москва не выполнит свои обязательства в рамках Минских соглашений.