Бразилиа, 15 сентября, 2016, 14:18 — ИА Регнум. Нападающий «Барселоны» и национальной сборной Бразилии Неймар да Силва Сантос Жуниор, более известный как просто Неймар, записал свою первую песню. Куплет композиции на испанском языке опубликован на странице футболиста в Facebook.

Sebastiano_Rizzardo Микрофон

Песня «Мне нужно» посвящена игре в футбол. В описании ролика Неймар попросил пользователей оценить композицию.

«Очень рад тому, чего удалось достичь. С вас оценка моей новой песни «Мне нужно». Нравится?» — написал он.

Ранее в своем твиттере 24-летний футболист заявил о начале музыкальной карьеры и анонсировал свою первую песню. Стоит отметить, что часть интернет-пользователей критически отнеслась к вокальным данным футболиста, указав это в своих комментариях.