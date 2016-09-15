Владикавказ, 15 сентября, 2016, 14:15 — ИА Регнум. В Северной Осетии создано 347 избирательных участков для проведения выборов депутатов Госдумы РФ и представительных органов муниципальной власти в пяти сельских районах. Как передает 15 сентября корреспондент ИА REGNUM , по информации избиркома республики, все участковые комиссии полностью подготовлены для голосования.

Джордж Бингэм. Областные выборы. 1852

Во Владикавказе, а также в других городах и селах РСО-Алания комиссии готовы к проведению выборов. Избирательные участки расположены в учреждениях культуры и образования, а также в административных учреждениях. Все объекты обеспечены необходимым оборудованием, прошли проверку на противопожарную безопасность. В день голосования сотрудники Главного управления МЧС по региону будут дежурить до самого закрытия участков. Ведомством планируется задействовать 347 человек личного состава и 53 единицы техники.

Общественный порядок, законность и безопасность граждан на выборах будут обеспечивать сотрудники республиканского МВД. Создан временный оперативный штаб, который будет контролировать обстановку. С 15 сентября североосетинская полиция переходит на усиленный вариант несения службы. Ожидается, что 18 сентября объявят санитарный день и не будут работать все городские рынки Владикавказа.

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Напомним, что в выборах депутатов Госдумы России на территории РСО-Алания участвуют 12 отделений федеральных политических партий и семь одномандатников. В единый день голосования парламент изберет главу РСО-Алания. Жители пяти сельских муниципальных районов будут выбирать 135 депутатов собраний представителей. В списках избирателей насчитывается 521 тыс. человек.

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