Москва, 15 сентября, 2016, 14:13 — ИА Регнум. 23 сентября у главного здания МГУ в Москве состоится представление трех кандидатов (Амурский Тигр, Волк и Кот) на роль официального талисмана чемпионата мира-2018. Об этом, как передает «Р-Спорт», сообщается в пресс-релизе Международной федерации футбола (ФИФА).

FIFA.com Чемпионат мира по футболу 2018

«Представление кандидатов и старт голосования состоятся во время светового шоу в ходе московского международного фестиваля «Круг Света», — говорится в сообщении.

Официальный талисман ЧМ-2018 будет определен 21 октября текущего года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чемпионат мира — 2018 пройдет в РФ с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах: в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Калининграде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.

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