Москва, 15 сентября, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Более 10 тысяч человек погибли на российских дорогах с начала 2016 года, еще 125 тысяч человек пострадали. Об этом сегодня, 15 сентября, заявил начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ генерал-лейтенант полиции Виктор Нилов, сообщили в МВД.

Alexas_Fotos Автомобильная авария

«С начала года на дорогах страны произошло 92 тысячи 081 дорожно-транспортное происшествие, в которых 10 тысяч 517 человек погибли и 125 тысяч 329 пострадали», — уточнил Нилов.

При этом в целом по стране с начала года наблюдается устойчивая тенденция сокращения числа ДТП. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года количество ДТП снизилось на 6,9%, число погибших на 14,5%, а пострадавших на 6,4%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году на российских дорогах в автоавариях погибли 23 тыс. 114 человек. Число погибших в ДТП за год сократилось почти на 15%. В течение года травмы в ДТП на дорогах получили более 231 тыс. человек (сокращение за год на 8,8%).