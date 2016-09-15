Керчь, Крым, 15 сентября, 2016, 14:11 — ИА Регнум. В Керчи может появиться музейная программа, посвящённая артефактам, обнаруженным в районе Митридатских лестниц. Соответствующее заявление 15 сентября сделал президент РФ Владимир Путин.

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«Нужно поговорить о создании музейной программы; это музефицировать нужно, и здесь точно не будет спора с представителями клерикальных кругов никаких, потому что представителей древнегреческих церквей здесь нет. Это точно нужно музефицировать и сделать хорошую программу», — сказал Путин.

В свою очередь, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал отыскать средства на данное направление: «Мы обязательно оценим это, сделаем отдельный объект и постараемся деньги на это отыскать».

Он также поручил властям Крыма внимательно следить за сохранностью археологических находок: «Копатели сюда приходят; надо власть употреблять, по рукам бить и кого-то к ответственности привлекать, потому что растащат все».

Напомним, гора Митридат расположена в центре Керчи. Она содержит ряд памятников Античности, Средневековья и Нового времени.