Джакарта, 15 сентября, 2016, 14:08 — ИА Регнум. Налоговая служба Индонезии проводит расследование в отношении компании Alphabet Inc, принадлежащей Google, по подозрению в неуплате налогов, заявил представитель Министерства финансов Индонезии, сообщает 15 сентября Reuters.

pixabay.com Пристальное внимание к Google

«Мы начнем расследование, потому что компания отказалась пройти налоговую проверку, и это, безусловно, свидетельствует о преступной деятельности», — сказал на пресс-конференции Мухаммад Ханиф, глава отдела налоговой инспекции по особым делам.

Расследование было начато после того, как компания Alphabet Inc не ответила на официальную просьбу налоговой инспекции, направленную в апреле этого года, о предоставлении доступа к налоговой отчетности компании.