Чебоксары, 15 сентября, 2016, 15:21 — ИА Регнум. В Чувашии, которая в этом году со скандалом урезала социальные программы и ищет новые варианты, чтобы сэкономить на малоимущих, произошёл очередной провал. Республика оказалась не готова к изменению порядка компенсационных выплат сельским бюджетникам за жильё и коммунальные услуги. Речь идёт о выплатах как минимум для 18,5 тыс. человек, часть из которых два месяца (!) не получала пособий. Об этом глава Чувашии Михаил Игнатьев узнал благодаря предвыборной кампании и встречам с избирателями, а не от министров, которые, по его собственным словам, «начинают отрываться от земли просто». Судя по яростному напору Игнатьева на подчинённых, примерно так его самого атаковал народ. Жаловались не только бюджетники, но и главы районов, проинформировал своё правительство глава региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

cap.ru, Борис Филатов Глава Чувашии Михаил Игнатьев

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С разбирательств со всеми шестью министерствами, которые ответственны за перечисление средств в муниципалитеты, началось 14 сентября заседание регионального правительства. И стало как по времени, так и накалу страстей основным вопросом повестки дня. Ответственность за провал не взял на себя никто, включая первое лицо региона. Михаил Игнатьев при этом противоречил сам себе, с одной стороны, высказывая «удовлетворение, но с другой стороны», отмечая, что «времени у нас было достаточно». И щедро раздавал поручения о серии служебных проверок, требуя найти виноватых среди рядовых чиновников.

По данным Минтруда республики, в Чувашии получателями ежемесячной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг являются 18 434 работника бюджетной сферы. Речь идёт только о бюджетниках, проживающих в сельской местности. На это предусмотрено 297 млн рублей, из них выплачено 135 млн рублей. Если ранее выплаты производились централизованно через Минтруд Чувашии, то с 1 июля 2016 года — через отраслевые министерства и ведомства. В республике ещё в июне были внесены изменения и приняты соответствующие нормативно-правовые акты. Однако затем «сбои произошли»: кому повезло больше всех — выплаты за июль получили в конце августа, самые невезучие не получили до сих пор — ни за июль, ни за август. Больше всего пострадали сельские учителя.

На фоне недавно прошедшего в Чебоксарах Всероссийского съезда сельских учителей, в котором принимала участие новый министр образования России Ольга Васильева, которая затем доехала до Янышской средней школы, получившей всероссийскую скандальную известность во время строительства, информация о невыплатах денег учителям стала и вызовом, и «подставой».

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Глава Минтруда Чувашии Сергей Димитриев пояснил, что возникли проблемы со списками, проверка по которым шла около полутора месяцев. «Сегодня идёт работа с учреждениями, где, к сожалению, бывают определённые сбои», — сказал министр.

То, о чём умолчал Димитриев, говоря о списках, озвучила глава Минфина Светлана Енилина. Она констатировала, что выявилась «очень серьёзная» проблема, «с которой нам следует разобраться». «Почему, в общем-то, долго шло согласование. Выявилось, что в этих списках имеются сотрудники, которые уже прекратили свою трудовую деятельность — и притом не последние 2−3 дня. Они прекратили трудовую деятельность ещё в прошлых годах. Если они в списке Минтруда были, мы полагаем, что они финансировались и в текущем году. Эти вещи очень долго разбирали», — сообщила Светлана Енилина.

Новый министр образования Юрий Исаев, на первом же заседании попавший под разбор полётов, немного растерялся и брал длинные паузы для ответов. Он сообщил, что «основные средства ушли в муниципалитеты 7 ноября» — его чуть ли не хором поправили, напомнив, что на дворе только сентябрь. Назначение министр Исаев получил 9 сентября. «На этой неделе мы завершим», — пообещал он.

Глава Минздрава Алла Самойлова доложила, что «пока не полностью» произведены выплаты только в двух центральных районных больницах — Шемуршинской и Ядринской: «Чисто технические вопросы по оформлению счетов были в Шемурше. В Ядрине проблема была связана с практически одновременным увольнением главного врача и главного бухгалтера. Сегодня проблемы решены».

И.о. министра культуры Константин Яковлев заявил, что за июль выплаты были произведены «до 29 августа», за август — «с 5 по 9 сентября». «Всё нормально, проблем никаких», — рапортовал член Кабинета министров Чувашии.

«Не совсем нормально. Неправильно вам докладывают. Могу сказать по Чебоксарскому району. С главой общался, когда в районе был — культработники, он говорит, получат только 16 сентября», — раздражённо сказал Михаил Игнатьев. И поручил перепроверить всё: «Потому что бюрократы, чиновники у нас докладывать научились, рапортовать научились. И отдельные начинают отрываться от земли просто».

Больше всего досталось главе Госветслужбы Сергею Скворцову. Он честно признал, что за июль-август выплаты получили 16 подведомственных организаций из 22. Причина — не везде открыты лицевые счета. «Служба сейчас представила в Минфин справки об изменении сводной бюджетной росписи», — сообщил Скворцов.

Михаил Игнатьев поручил премьеру Ивану Моторину создать комиссию, чтобы «провести служебное расследование». Скворцову был объявлен выговор, Димитриеву пригрозили дисциплинарным взысканием. «По заместителям министров — по итогам служебного расследования», — сказал Игнатьев, заявив, что министры слушают доклады подчинённых, «которые вводят вас в заблуждение».

Он поручил выяснить, кто в министерствах «лениво или полулениво работает»: «Кого надо наказать — накажите. Кого надо уволить с работы за упущения в работе, за ненадлежащее исполнение функциональных обязанностей — соответственно придётся это делать». «Мне народ верит, народ избрал. Президент оказал огромное доверие. Я взвалил на себя огромную ответственность. Когда я ставлю задачу, вы должны выполнять, обеспечивать», — взывал Игнатьев.

Сидящие в кабинете министров, а также по ту сторону кабинета (заседания правительства транслируются в интернете), наконец, поняли опасность и значимость предвыборной кампании и непротокольных встреч с жителями, когда можно задать любые вопросы и высказать любые претензии. И можно даже ждать быстрый результат.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии опять планируют сэкономить на социальных выплатах и пособиях для малоимущих граждан. Ранее на заседании правительства Михаил Игнатьев выразил крайнее недовольство большой величиной потребительской корзины, на основании которой рассчитывается прожиточный минимум населения и оказывается социальная помощь. Чем выше данный показатель — тем больше граждан могут рассчитывать на господдержку, число которых в кризис растёт. Напомним, в декабре 2015 года Чувашия приняла изменения в законодательстве, введя принципы адресности и нуждаемости, в результате чего произошла оптимизация бюджетных расходов, но часть социально незащищенной категории населения осталась без господдержки.