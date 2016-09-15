Грозный, 15 сентября, 2016, 14:05 — ИА Регнум. Службы аэропорта Воронежа не дают разрешения на вылет самолету авиакомпании «Грозный-авиа». Время задержки составляет уже более трех часов. Причем для удержания самолета от взлета используется тяжелая техника — дорогу самолету преградил автомобиль «Урал», пишет «КоммерсантЪ».

Алексей Жерносеков ИА REGNUM Самолет компании «Грозный-авиа» в День открытых дверей аэропорта Воронеж, 3 сентября 2016 г

По словам командира воздушного судна Ануара Кундетова, который также является заместителем гендиректора компании, рейс в Грозный — чисто технический, необходимо просто перегнать самолет из Воронежа на базу в Грозном. Причиной странной ситуации с удерживанием от взлета, по информации Кундетова, являются долги перед аэропортом Воронежа фирмы «Компас», с которой сотрудничала компания «Грозный-авиа». Скорее всего, как предполагает пилот, долги связаны с обеспечением топливом и наземном обслуживании.

«Работники аэропорта сначала попытались не пустить сотрудников «Грозный-авиа» в самолет, затем силой оттуда вывести, а также отказались отдавать им принадлежащие компании «запчасти со склада», в частности запасные шасси», — приводит слова Кундетова «КоммерсантЪ», отмечая, что пресс-секретарь аэропорта комментировать ситуацию отказалась.

В самой АК «Грозный-авиа» корреспонденту ИА REGNUM также заявили, что комментариев по данной ситуации не дают.