Волгоград, 15 сентября, 2016, 14:04 — ИА Регнум. Комитет по делам национальностей и казачества администрации Волгоградской области остался без главы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации 15 сентября, от занимаемой должности освобожден председатель ведомства Сергей Чернов.

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Ни причины такого кадрового решения, ни имя преемника пока не сообщаются.

Между тем о том, что определенные решения будут приняты, в начале текущей недели в ходе оперативного совещания в областной администрации заявлял губернатор области Андрей Бочаров. На встрече был поднят вопрос, связанный с развитием казачества на территории Волгоградской области.

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«Мы договаривались, что в течение этого года скорректируем программы по развитию казачества, — подчеркнул Андрей Бочаров, — где будет уделено особое внимание организации взаимодействия с казачьими обществами. Потребность огромная, а коммуникация как таковая не осуществляется. Будем принимать определенные решения».

Напомним, пост председателя комитета по делам национальностей и казачества Сергей Чернов занимал последние три года.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа поста лишился председатель комитета топливно-энергетического комплекса Ренат Акчурин. Как сообщали местные СМИ, он утратил доверие руководства. А на прошлой неделе в связи с переходом на другую работу от занимаемой должности был освобожден первый заместитель губернатора Волгоградской области Игорь Стефаненко.

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