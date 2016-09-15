Москва, 15 сентября, 2016, 14:03 — ИА Регнум. ЦБ продолжит планомерно снижать ключевую ставку, но при этом сам по себе Банк России не в состоянии решить все проблемы российской экономики. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября аналитик ГК ТeleTrade Михаил Поддубский, выступая с прогнозом относительно решения ЦБ 16 сентября по величине ключевой ставки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Снижение инфляционных показателей ниже 7% делает текущие реальные ставки весьма высокими. В целом потенциал для снижения ключевой ставки есть, и весьма вероятно, что ЦБ РФ снизит ставку на 0,5% до 10% на ближайшем заседании. Разумеется, учитывая жесткую риторику представителей ЦБ в последние месяцы, уверенным в понижении ставки на предстоящем заседании быть нельзя, но формально условия для такого решения созданы», — полагает эксперт.

При этом влияние разового решения ЦБ на экономику невысоко, подчеркивает Поддубский. «В целом общий тренд монетарного курса понятен — ЦБ продолжит плавно снижать ставки по мере снижения инфляции, и само по себе решение на сентябрьском заседании не изменит эту идею. Кроме того, ЦБ, управляя ключевой ставкой, влияет, в первую очередь на краткосрочные ставки, а оказывать влияние на долгосрочные крайне затруднительно», — отметил эксперт.

Влияние решения по ставке на курс рубля также ограничено — в прошлом году ЦБ от заседания к заседанию снижал ставку, но рубль при этом практически не реагировал, напоминает аналитик. «Таким образом не нужно переоценивать возможности ЦБ влияния на экономику. То, что находится в компетенции регулятора, он делает, но в одиночку решить все экономические проблемы не представляется возможным», — резюмировал он.

Совет директоров ЦБ соберется на заседание 16 сентября для принятия решения по величине ключевой ставки. Сейчас она составляет 10,5%. Большинство российских и иностранных экспертов в банковской сфере прогнозируют незначительное снижение ключевой ставки Банка России — на величину от 0,25% до 0,5%.