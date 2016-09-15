Брянск, 15 сентября, 2016, 14:00 — ИА Регнум. В Брянской области почти одна тысяча котельных готова к отопительному сезону. Об этом на заседании профильного комитета в Брянской областной думе сообщили представители регионального департамента ТЭК и ЖКХ, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу областного парламента. Таким образом, к зиме готовы 83% котельных. Также 95% объектов теплоснабжения сейчас получили паспорта готовности.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

Кроме того, специалисты сообщили о том, что в области создан резервный запас топлива. Социальные учреждения также имеют подстраховку: чтобы уменьшить последствия возможных аварий, подготовлены 27 передвижных источников питания.

«По заверениям специалистов, к началу отопительного сезона (предположительно — середина октября) готовность системы ЖКХ составит 100%», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что всего к прохождению отопительного сезона в регионе нужно подготовить 1,2 тысячи котельных и 52 теплопункта. На эти цели ГУП «Брянсккоммунэнерго», которое является основным предприятием теплоэнергетики в области, на подготовку сетей планировало потратить 270 млн рублей.

При этом ситуация осложняется большим количеством бесхозных сетей (их более 40 км) и высокой изношенностью теплосетей в областном центре и ряде других городов региона. К примеру, в Брянске теплосети изношены на 48%. В абсолютных числах, из 480 км тепловых сетей в замене нуждается почти 222 км. При этом за последние пять лет в городе было заменено всего 67,7 км труб.