Керчь, Крым, 15 сентября, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин может посетить строительную площадку Керченского моста в ходе визита в Керчь, где намечено заседание президиума Госсовета РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

ИА REGNUM Владимир Путин

Песков отметил, что в случае принятия соответствующего решения Путин даст личную оценку процессу строительства Керченского моста. Пресс-секретарь пояснил, что в ходе заседания президиума Госсовета будет обсуждаться тема развития транспортной инфраструктуры на юге страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Крым также прибыл премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он призвал подрядчиков к разумногму расходованию средств в ходе строительства и восстановления автодороги «Таврида».