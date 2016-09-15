Москва, 15 сентября, 2016, 13:53 — ИА Регнум. Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов надеется присутствовать на шахматном матче в Нью-Йорке, где за звание чемпиона мира «сразятся» Магнус Карлсен и россиянин Сергей Карякин. Об этом, как передает «Спорт-Экспресс», заявил сам глава ФИДЕ на пресс-конференции в Москве.

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«Надеюсь, что санкции не помещают мне приехать на матч за звание чемпиона мира в Нью-Йорк, — сказал Илюмжинов. — (…) По крайней мере, я туда собираюсь».

Поединок между Карлсеном и Карякиным пройдет в Нью-Йорке с 11 по 30 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США 25 ноября 2015 года ввели санкции в отношении Илюмжинова. По мнению американской стороны, экс-глава Калмыкии действовал в интересах правительства Сирии и сирийского Центрального Банка.

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