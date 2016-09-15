Самара, 15 сентября, 2016, 13:52 — ИА Регнум. На избирательных участках в Волжском районе Самары и Кошкинском районе области выявлены многочисленные нарушения законодательства о выборах, связанные с отсутствием камер видеонаблюдения, запасными выходами, охранными сигнализациями, сообщает пресс-служба прокуратуры. В то время как региональные власти заявляют, что для обеспечения прозрачности выборного процесса все избирательные участки Самарской области оснастят камерами видеонаблюдения, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Камеры

До единого дня голосования — 18 сентября — осталось два дня.

Прокурорская проверка установила, что в Волжском районе Самары в помещениях, где 18 сентября планируется проведение выборов депутатов в Государственную думу и Самарскую губернскую думу, отсутствуют телефоны с функцией АОН, металлодетекторы, запасной выход, охранные сигнализации, металлические решетки на окнах.

«Указанное свидетельствует о несоблюдении требований законодательства об антитеррористической защищенности помещений избирательных участков, что ведет к нарушению прав граждан на безопасные условия при реализации избирательных прав, предусмотренных Конституцией РФ», пояснили ИА REGNUM в ведомстве. В адрес главы администрации Волжского района внесено представление, которое в настоящее время находится в стадии рассмотрения.

В Кошкинском районе Самарской области практически на всех избирательных участках имеются нарушения прав граждан на безопасное голосование, констатируют в ведомстве. Часть участков не оснащена охранной сигнализацией и кнопкой тревожной сигнализации. Большинство избирательных участков не оснащены металлодетекторами и телефонами с АОН.

На избирательных участках № 1502, 1504−1535 отсутствует видеонаблюдение. В адрес администрации Кошкинского района также внесено представление.

Как сообщало ИА REGNUM, в Самарском регионе число граждан, внесенных в списки избирателей, составляет 2 млн 448 тыс. 298 человек.

В области на выборах в Госдуму-2016 по пяти одномандатным избирательным округам баллотируются 62 кандидата. В Самарском одномандатном округе № 158 зарегистрировано 12 кандидатов (число избирателей 485 тыс. 639), в Тольяттинском №159 — 10 кандидатов (513 тыс. 744 избирателя), в Красноглинском №160 — 13 кандидатов (475 тыс. 623), в Жигулевском №161 — 12 кандидатов (462 тыс. 181), в Промышленном № 162 — 15 кандидатов (511 тыс. 111).

18 сентября в регионе также пройдут выборы в Самарскую губернскую думу

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