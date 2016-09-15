В Самарской области выявлены опасные для жизни избирательные участки
Самара, 15 сентября, 2016, 13:52 — ИА Регнум. На избирательных участках в Волжском районе Самары и Кошкинском районе области выявлены многочисленные нарушения законодательства о выборах, связанные с отсутствием камер видеонаблюдения, запасными выходами, охранными сигнализациями, сообщает пресс-служба прокуратуры. В то время как региональные власти заявляют, что для обеспечения прозрачности выборного процесса все избирательные участки Самарской области оснастят камерами видеонаблюдения, передает корреспондент ИА REGNUM.
До единого дня голосования — 18 сентября — осталось два дня.
Прокурорская проверка установила, что в Волжском районе Самары в помещениях, где 18 сентября планируется проведение выборов депутатов в Государственную думу и Самарскую губернскую думу, отсутствуют телефоны с функцией АОН, металлодетекторы, запасной выход, охранные сигнализации, металлические решетки на окнах.
«Указанное свидетельствует о несоблюдении требований законодательства об антитеррористической защищенности помещений избирательных участков, что ведет к нарушению прав граждан на безопасные условия при реализации избирательных прав, предусмотренных Конституцией РФ», пояснили ИА REGNUM в ведомстве. В адрес главы администрации Волжского района внесено представление, которое в настоящее время находится в стадии рассмотрения.
В Кошкинском районе Самарской области практически на всех избирательных участках имеются нарушения прав граждан на безопасное голосование, констатируют в ведомстве. Часть участков не оснащена охранной сигнализацией и кнопкой тревожной сигнализации. Большинство избирательных участков не оснащены металлодетекторами и телефонами с АОН.
На избирательных участках № 1502, 1504−1535 отсутствует видеонаблюдение. В адрес администрации Кошкинского района также внесено представление.
Как сообщало ИА REGNUM, в Самарском регионе число граждан, внесенных в списки избирателей, составляет 2 млн 448 тыс. 298 человек.
В области на выборах в Госдуму-2016 по пяти одномандатным избирательным округам баллотируются 62 кандидата. В Самарском одномандатном округе № 158 зарегистрировано 12 кандидатов (число избирателей 485 тыс. 639), в Тольяттинском №159 — 10 кандидатов (513 тыс. 744 избирателя), в Красноглинском №160 — 13 кандидатов (475 тыс. 623), в Жигулевском №161 — 12 кандидатов (462 тыс. 181), в Промышленном № 162 — 15 кандидатов (511 тыс. 111).
18 сентября в регионе также пройдут выборы в Самарскую губернскую думу
Читайте также: Самарские власти обеспокоены прозрачностью выборов в регионе