Москва, 15 сентября, 2016, 13:50 — ИА Регнум. В случае поступления запроса из Всемирного антидопингового агентства (WADA) с просьбой о сотрудничестве по поводу расследования хакерских атак, российское руководство пойдёт навстречу. Известно, что Россия выступает за борьбу с киберпреступностью. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня, 15 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Если речь идет о запросе помощи, то безусловно, если такое обращение поступит», — сказал Песков.

Песков подчеркнул, что Москва всегда приглашала международные организации к взаимодействию по противостоянию киберпреступности. «И эта позиция России тоже хорошо известна», — сказал он.

Напомним, 13 сентября хакерская группа Fancy Bear опубликовала информацию, полученную в результате взлома баз данных WADA. В этих документах, признанных подлинными, указывается, что агентство разрешало приём запрещённых веществ американским теннисисткам Серене и Винус Уильямс, гимнастке Симоне Байлз и баскетболистке Елене Делле Донн.

После этого генеральный директор WADA Оливье Ниггли заявил, что взлом может быть проведён при участии России. Чиновник призвал Москву пресечь деятельность хакеров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 сентября WADA официально подтвердило подлинность второй части документов, опубликованных хакерской группой Fancy Bears.