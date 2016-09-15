Москва, 15 сентября, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Москомстройинвест намерен заключить соглашение с налоговой службой о проведении внеплановых проверок застройщиков, привлекающих средства дольщиков. Это связано, прежде всего, с тем, что застройщики предоставляют ложную информацию в своей отчетности, заявил глава комитета Константин Тимофеев.

Александр Дейнека. На просторах подмосковных строек (фрагмент). 1949

В рамках Международного инвестиционного форума по недвижимости ProEstate Тимофеев рассказал, что по итогам анализа отчетности застройщика за IV квартал 2015 года и I квартал 2016 года порядка 30% застройщиков были выданы предписания об устранении выявленных нарушений экономических нормативов. «По итогам 1 полугодия 2016 года практически все застройщики, если верить отчетности, выполнили эти нормативы. Как экономист могу сказать, что сделать это за один квартал невозможно. Получается, что эта отчетность недостоверна», — подчеркнул председатель комитета.

Проверить, действительно ли отчетность недостоверна, можно только путем аудита либо при совместной налоговой проверке с силовыми структурами, а также после сдачи годовой бухгалтерской отчетности в УФНС. В связи с этим Москомстройинвест подготовил проект соглашения о межведомственном взаимодействии Управления федеральной налоговой службы по городу Москве и Комитета для контроля за деятельностью застройщиков, привлекающих средства населения в долевое строительство.

По словам Тимофеева, соглашение о межведомственном взаимодействии позволит получать доступ к проверкам налоговой инспекции и при подозрении в предоставлении застройщиками недостоверных данных в отчетности выходить вместе с налоговой инспекцией и прокуратурой на дополнительную внеплановую проверку. «Проект соглашения уже разработан, в октябре-ноябре планируем его согласовать и подписать», — отметил глава Москомстройинвеста.

Ранее на форуме Тимофеев заявил о намерении разработать законопроект, согласно которому мелкие застройщики, привлекающие средства граждан, также будут подвергаться регулярным проверкам. Он отметил, что сейчас застройщики отчитываются перед налоговыми органами раз в год, однако этого недостаточно — необходимо проверять их финансовое состояние ежеквартально.