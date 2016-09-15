Салехард, 15 сентября, 2016, 13:49 — ИА Регнум. На Ямале в воскресенье, 18 сентября, пройдут выборы депутатов в Госдуму РФ седьмого созыва и Тюменскую областную думу шестого созыва.

goodfon.ru Тишина

На федеральной выборной карте ЯНАО — единый округ №225 на выборах в Госдуму. В Государственной думе сегодня Ямал представляют два депутата: Дмитрий Хороля и Григорий Ледков. Напомним, в нижнюю палату российского парламента депутаты избираются по смешанной системе: по спискам и по одномандатным округам. На арктической территории с населением 534 тыс. человек всего 363 тыс. избирателей, десятая часть которых — тундровики и работники ТЭК. Членам избиркома приходится добираться до них на катерах и вертолетах. Это порой связано с риском для жизни — достаточно вспомнить недавнюю аварию вертолета Ми-8 с членами избиркома на борту.

Выборы в Госдуму: предсказуемо, без протестов

В Госдуму РФ нынешнего созыва от ЯНАО стремится попасть восемь одномандатников. Самым состоятельным из них считается и в финансовом плане тоже действующий депутат Госдумы Григорий Ледков из «Единой России». За него свои голоса отдали 81% избирателей на предварительном голосовании. Кроме него, в нижнюю палату российского парламента стремятся Андрей Денисов из Партии Роста, Сергей Носкин из партии «Родина», Сергей Попов из «Справедливой России», кандидат от ЛДПР Денис Садовников, Максим Карпиков из КПРФ, Алексей Колесников, представляющий «Коммунистов России».

О доминирующей роли «Единой России» в регионе на старте выборов, в июне, говорили все опрошенные корреспондентом ИА REGNUM аналитики. «Оппозиция на Ямале — это буря в стакане воды», — изначально констатировал политолог Константин Калачев. И на сегодняшний день он считает ситуацию в ЯНАО более чем предсказуемой. «Единая Россия» наберет значительно больше среднероссийского результата», — уверен политолог Калачев.

Расценивать шансы представителей иных партий, кроме «партии власти», из политических экспертов никто не взялся. «Кампания на Ямале прошла чрезвычайно спокойно, — говорит политолог Евгений Забродин. — Впрочем, как обычно. Были ожидания на некоторую оживленность оппозиционных партий, но географическая разбросанность населённых пунктов Ямала, небольшое число населения сыграли свою роль. Оппозиция, видимо, решила вложить ресурсы в территории с более высокой плотностью населения. Кроме того, в ЯНАО один из самых высоких уровне жизни в стране, поэтому работать здесь на протестной повестке затруднительно».

Кроме того, список единороссов в Госдуму и Тюменскую облдуму на Ямале, как и обещали в партии, сформировался по итогам предварительного голосования. Все по-честному и как «прописал» президент страны: конкурентность, открытость, легитимность.

Региональные программы ямальских коммунистов и либерал-демократов на этих выборах в основе своей совпадают. И на руку сыграла неконфликтность ямальского отделения ЛДПР. Лояльность к власти в своем интервью партийной прессе подтвердил и заместитель руководителя фракции ЛДПР в Заксобрании ЯНАО Иван Вершинин: «С ямальскими единороссами никаких проблем в общении не наблюдается, среди них есть сильные профессионалы, люди, радеющие за свое дело. Но часто случается, что личное мнение у них по многим вопросам одно, а голосуют они вопреки этому мнению. Но это, как говорится, условия системы, выстроенной нашим политическим конкурентом по всей стране». И добавил, что все-таки выборные проценты ЕР на Ямале «просядут».

Шансы справедливороссов получить на Ямале мандат в Госдуме по спискам аналитики сводят практически к нулю, несмотря на серьезную программу.

Что касается других политических движений, к их чести, никто не воспользовался недавней вспышкой сибирской язвы, которую правительство ЯНАО быстро ликвидировало. И даже восьмидневная голодовка у стен горадминистрации Нового Уренгоя, подстрекателями которой явились представители Рабочей революционной партии, не всколыхнула Ямал на протесты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выборах 2011 года явка избирателей в ЯНАО составила 82% от общего числа избирателей. На выборах в Государственную думу РФ шестого созыва «Единая Россия» набрала на Ямале, согласно сведениям регионального избиркома, 71% голосов избирателей, ЛДПР — 13,6%, КПРФ — 6,5%, «Справедливая Россия» — 4,7%, «Патриоты России» — 0,7%, «Яблоко» — 1,2%, «Правое дело» — 0,4%.

Заповедник «Единой России»

Выборы в Тюменскую областную думу тоже не сулят интриги. Официально агитационный период в СМИ начался 20 августа, а закончится 16 сентября. Дебаты в ЯНАО прошли в полном объёме — для претендентов в Госдуму по округу и кандидатов в Тюменскую областную думу. Эфира хватило всем желающим.

На Ямале сформировано четыре одномандатных округа для избрания представителей в Тюменскую облдуму: Муравленковский, Салехардский, Надымский и Пуровский. Выборы в думу «тюменской матрешки» происходят также по смешанной системе: половина — выдвиженцы от партий, и половина — по спискам.

Напомним, от Ямала в Тюменскую областную думу заявились по Салехардскому округу — Максим Карпиков из КПРФ, проживающий в Кирове, председатель Тюменской облдумы Сергей Корепанов из ЕР, проживающий в Тюмени, помощник депутата Госдумы Андрей Кузнецов из ЛДПР, проживающий в Салехарде, а также замдиректора муниципального бюджетного информационного учреждения «Северный ветер», самовыдвиженец Михаил Ушаков из Салехарда.

По Надымскому округу зарегистрированы гендиректор ООО «Управляющая компания «Жилищный комплекс» Сергей Бойцов из КПРФ, проживающий в Надыме; помощник депутата Госдумы Александр Парыгин, представляющий ЛДПР и проживающий в Надыме; депутат Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов из ЕР, проживающий в Тюмени; самовыдвиженец, директор Ледового дворца спорта из Надыма Владимир Скородзиевский.

По Муравленковскому округу зарегистрированы пенсионер Геннадий Пелих от КПРФ и помощник депутата Заксобрания ЯНАО Денис Садовников из ЛДПР, а также самовыдвиженец Илья Христенко, работающий экономистом в «Фонде поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и пенсионер Николай Яшкин, представляющий ЕР. Первые трое проживают в Муравленко, а Яшкин — в Салехарде.

По Пуровскому округу зарегистрированы пенсионер Николай Бабин из Салехарда, представляющий ЕР, самовыдвиженец, авиамеханик из Тарко-Сале Сергей Колдомов, монтер пути из ООО «НОВАТЭК-ТРАНСЕРВИС» Максим Семенюк от КПРФ, проживающий в посёлке Пуровск, управляющий ООО «ПНГ-Нефтепромсервис» Сергей Столяров от ЛДПР, проживающий городе Губкинский.

Как видим, на один мандат зарегистрировано по четыре-пять представителей парламентских партий и самовыжвиженцы. Но и выборы в парламент Тюменской области эксперты называют «заповедником «Единой России». Протестное по духу агентство «Ямал РRO» в сегодняшней статье пояснило причины глубокого сна ямальцев давлением административного ресурса. «Как правило, оппозиционные кандидаты со странным спокойствием взирают на происходящее. В этом году разве что только коммунисты пытаются противостоять административному ресурсу единороссов. Именно они уличили полпреда губернатора в Новом Уренгое Наталью Рябченко в открытой агитации за Григория Ледкова и коммунальщиков газовой столицы в уничтожении печатной агитационной продукции. Кроме того, соратники по партии из Тарко-Сале пожаловались, что для размещения агитационных материалов им отвели тумбы в самых неудобных и малолюдных уголках города, — сообщает «Ямал PRO». — Выборы депутатов Тюменской областной думы, которая практически никак не влияет на жизнь северян, выглядят в округе настоящим недоразумением. Неудивительно, что они окончательно превратились в формальную процедуру. Такое впечатление, что многие оппозиционные кандидаты уже смирились с участью проигравших».

Напомним, на выборах в Тюменскую областную думу в 2011 году на Ямале «Единой России» отдали предпочтение 65,9% избирателей, ЛДПР — 14%, КПРФ — 9%, «Справедливой России» — 6,4%, «Патриотам России» — 1,3%, «Правому делу» — 0,9%.

Кроме того, в единый день голосования ямальцам предстоят выборы глав муниципальных образований Пуровское, Пангоды и поселка Самел. Также запланированы дополнительные выборы пяти депутатов города Лабытнанги (там до сих пор в местном парламенте трудятся 10 депутатов вместо положенных 15) и выборы одного депутата гордумы Ноябрьска.