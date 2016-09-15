Душанбе, 15 сентября, 2016, 13:47 — ИА Регнум. В Душанбе произошла авария со смертельным исходом — машина под управлением сына первого вице-премьер-министра Таджикистана на большой скорости столкнулась с автомобилем коммунальных служб города. В результате ДТП погибли 25-летняя пассажирка автомобиля, которым управлял представитель золотой молодежи, и 30-летний сотрудник коммунальных служб города, пишет сегодня, 15 сентября, «Азия-Плюс».

Dino Kužnik Столкновение

Инцидент произошел 10 сентября около 02:00 по местному времени, когда, по некоторой информации, 23-летний Фаромуз Саидов после посещения развлекательного комплекса двигался по городу на скорости более 100 километров в час и не заметил дорожных строителей.

По данному факту ведется расследование, однако в Министерстве внутренних дел Таджикистана считают, что авария произошла «случайно».

«Подобные аварии происходят ежедневно, и мы их расследуем беспристрастно. То есть эта авария произошла случайно. Пострадал и сам водитель. Он госпитализирован», — цитирует радио «Озоди» слова представителя пресс-службы МВД Умарджона Эмомали.

Напомним, ранее аналогичный дорожный инцидент с участием представителя таджикской золотой молодежи произошел в октябре 2013 года, когда в результате аварии с участием 16-летнего сына руководителя Таджикской железной дороги Амонуллоха Хукуматулло погибли три человека. Этот случай вызвал в обществе и СМИ широкий резонанс. Правоохранительные органы заявили о том, что за рулем машины, по вине которой произошло смертельное ДТП, на момент столкновения находился не сын чиновника, а другой человек.