Ярославль, 15 сентября, 2016, 13:46 — ИА Регнум. За последний месяц задолженность по заработной плате в Ярославской области выросла почти в три раза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославльстате.

По состоянию на 1 сентября 2016 г. суммарная задолженность по зарплате в регионе составила 19,48 млн рублей. С 1 августа она выросла на 12,2 млн рублей, отмечает Ярославльстат. Причиной этому стало отсутствие собственных средств организаций.

При этом с начала года размер задолженности ярославских организаций перед работниками менялся как в сторону увеличения, так и наоборот. Резкое повышение отмечалось в феврале (20,8%), марте (61,5%), мае (30,7%). С июня долг ежемесячно снижался.

Численность работников, перед которыми имеется задолженность, на начало осени составила 904 человека. В январе 2016 года их было 1192.