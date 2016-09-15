Красногорск, 15 сентября, 2016, 14:06 — ИА Регнум. Около десятка избирательных участков откроются в Подмосковье в единый день голосования, 18 сентября, на два часа раньше установленного времени — в 6 утра. Все они расположены в воинских частях. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM, заявила председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова в ходе пресс-конференции.

Выборы

«Не все участки откроются в восемь часов, но закроются все в 20:00. Некоторые участки откроются в шесть утра. Это участки, где голосуют военнослужащие. Это связано с тем, что военнослужащие направятся в Москву для обеспечения порядка. Чтобы соблюсти их конституционное право, такие участки начнут работу раньше», — пояснила Коновалова.

Она также отметила, что все остальные участки будут открыты с 8 утра, закроются все участки традиционно в 8 вечера.

Напомним, 18 сентября выборы депутатов Государственной думы, Московской областной думы и выборы в органы местного самоуправления будут проходить в Подмосковье на 3625 избирательных участках.