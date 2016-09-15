Махачкала, 15 сентября, 2016, 13:44 — ИА Регнум. Верховный суд РФ подтвердил приговор о пожизненном заключении в отношении Сиражудина Гучучалиева, осужденного за убийство федерального судьи в Дагестане и ряд других преступлений, сообщили ИА REGNUM 15 сентября в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. Суд установил, что в 2011 году Гучучалиев вступил в ряды незаконных вооруженных формирований в республике, а с 2012 по 2013 годы возглавлял так называемый Шамилькалинский сектор — ячейку запрещенной в России террористической организации «Вилаят Дагестан Исламского государства».

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Вместе с другими боевиками он совершил ряд тяжких и особо тяжких преступлений. Среди них убийство судьи Верховного суда РД Магомеда Магомедова и покушение на жизнь начальника УФСИН по РД Муслима Дахаева и шести его охранников. Гучучалиеву также инкриминировали несколько вооруженных нападений на полицейских, угон автомобилей и незаконный оборот оружия. В апреле Ставропольский краевой суд признал его виновным в этих преступлениях и приговорил его к пожизненному заключению. Защита Гучучалиева безуспешно пыталась обжаловать приговор.

«Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ отклонила жалобы адвоката и осужденного. В приговор внесены изменения, не повлиявшие на размер назначенного наказания», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Генпрокуратуры. Приговор вступил в законную силу 14 сентября.

Ситуация с вооруженным бандподпольем в Дагестане продолжает оставаться напряженной. По данным МВД республики, в 2015 году в регионе были проведены 42 контртеррористические операции. Ликвидированы 103 участника НВФ, 19 из которых возглавляли различные бандгруппы. Среди них амир запрещенной в России террористической организации «Имарат Кавказ» Алиасхаб Кебеков и сменивший его Магомед Сулейманов. На заседании антитероористической комиссии РД в текущем году глава республики заявил, что в регионе действуют 12 бандгрупп с общей численностью 50 боевиков.