Ставрополь, 15 сентября, 2016, 13:44 — ИА Регнум. 16 сентября, в Ставропольском крае на заводе «Монокристалл» будет запущено серийное производство больших и сверхбольших кристаллов искусственного сапфира, которые применяются для выпуска светодиодов, цифровой техники и другой продукции, сообщили в Минпромторге РФ.

путь.рф Кристаллы искусственного сапфира

Каждый второй смартфон в мире сегодня производится с использованием продукции «Монокристалла». В частности, сапфировые пластины российского производства применяются в последних моделях техники компании Apple.

На церемонии открытия производства будет присутствовать министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Затем он намерен посетить Ставропольский радиозавод «Сигнал», который является одним из крупнейших машиностроительных предприятий края, встретится с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым и руководителями промышленных предприятий региона.