Пермь, 15 сентября, 2016, 13:42 — ИА Регнум. Арендная ставка на жилье в Перми за восемь месяцев 2016 года снизилась в среднем на 5%. Максимально потеряли в цене аренды однокомнатные квартиры и сдаваемое жилье в Индустриальном районе столицы Прикамья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аналитическом центре «Медиана».

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При этом первоначально ожидался рост стоимости аренды. Эксперты связывали это с началом нового учебного года в вузах и среднеспециальных учебных заведениях, поскольку в августе-сентябре иногородние студенты возвращаются с каникул.

Максимальное удешевление аренды однокомнатной квартиры произошло в Индустриальном районе Перми. Здесь падение составляет в среднем 11%. Если в феврале однокомнатная квартира сдавалась здесь за 14 тыс. 700 рублей, то в августе — уже за 13 тыс. 100 рублей в среднем. Самые дешевые однокомнатные квартиры, сдающиеся в аренду, в Орджоникидзевском районе города — 10 тыс. рублей в месяц. Однако по сравнению с февралем 2016 они даже подорожали на 1% (ранее они сдавались за 9 тыс. 900 рублей в среднем).

Отметим, что по усреднённым показателям в целом по Перми в феврале 2016 года аренда однокомнатной квартиры обходилась в 13 тыс. 700 рублей, то сейчас в 13 тысяч.

Исходя из стоимости квартиры и стоимости ее аренды, аналитики посчитали срок окупаемости квартир в ПФО. Оказалось, что что в Саратове на возмещение цены уйдет порядка 12 лет, в Перми, Ижевске, Оренбурге — от 12,4 до 13,3 лет, в Самаре, Тольятти, Уфе, Нижнем Новгороде и Казани — от 13,9 до 14,8 лет. В целом по России, по данным исследования, самая высокая доходность от сдачи в Комсомольске-на-Амуре. Города ПФО в топ-10 лидеров окупаемости по стране не попали.

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