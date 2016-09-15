Якутск, 15 сентября, 2016, 14:20 — ИА Регнум. Во время сбора грибов с отцом в лесу потерялась трёхлетняя жительница Якутии. Полицейские пустили по следам ребёнка служебную собаку, которая нашла девочку спящей в камышах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД РФ.

Виктор Васнецов. Дети разоряют гнёзда в лесу. 1874

Как рассказал отец ребёнка, во время сбора грибов девочка увидела на тропинке собаку, и, побежав за ней, скрылась из виду. Самостоятельные поиски ребенка результата не дали.

Приехавшие на вызов сотрудники отдела полиции взяли у отца девочки её варежки, по запаху которых взяла след немецкая овчарка. Через 20 минут служебная собака вывела полицейских к зарослям камыша, где и была обнаружена спящей живой и невредимой трёхлетняя якутянка.

«По тревоге был поднят личный состав отдела полиции. В поисках задействовали более 50 полицейских, в том числе кинолога со служебно-разыскной собакой, а также сотрудников МЧС», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она подчёркивает, что благодаря слаженным действиям полицейских девочку нашли в кратчайшие сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2014 года в Олекминском районе Якутии потерялась трёхлетняя девочка. Она прожила одна в тайге 12 суток, питалась ягодами, пила воду из рек. К ребёнку спасателей привёл её щенок, на десятые сутки после пропажи девочки пришедший в деревню.

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