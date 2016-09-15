Мурманск, 15 сентября, 2016, 13:37 — ИА Регнум.



studiopratisaad0 Голосование

В ходе Единого дня голосования военнослужащие Северного флота будут участвовать в выборах на избирательных участках, расположенных на территории 7 субъектов Российской Федерации — в Мурманской, Архангельской, Вологодской и Ленинградских областях, а также в Красноярском крае и Республиках Саха (Якутия) и Коми. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северного флота.

«При подготовке к проведению Единого дня голосования особое внимание уделялось предоставлению каждому военнослужащему, гражданскому персоналу и членам их семей возможности реализовать их неотъемлемое конституционное право на участие в выборах, — прокомментировал начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга. — Досрочное голосование организовано на четырёх островах Арктической зоны, на 39 постах наблюдения связи и маяках Северного флота, расположенных в труднодоступных районах побережья Баренцева и Белого морей. Реализовать своё конституционное право досрочно также смогут экипажи ряда кораблей и судов обеспечения флота, которые в Единый день голосования — 18 сентября 2016 года — будут выполнять задачи вдали от пунктов постоянного базирования».

Как отметил Серга, для доставки членов избирательных комиссий предусмотрено выделение вертолётов и плавсредств Северного флота, а также гражданской авиации Мурманской и Архангельской областей.

Всего в Едином дне голосования досрочно примут участие около 2,5 тысяч избирателей Северного флота.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября в России состоятся выборы в Госдуму, они пройдут по смешанной системе: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, 225 — по одномандатным округам. Также состоятся выборы заксобраний в 39 регионах страны, в 7 субъектах РФ пройдут прямые выборы высших должностных лиц. Всего запланировано проведение порядка 5 тыс. муниципальных кампаний.