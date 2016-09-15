Астрахань, 15 сентября, 2016, 13:34 — ИА Регнум. В Астрахани, имеющей статус старейшего города Нижнего Поволжья и Каспийской столицы России, памятники культурного наследия как местного, так и федерального значения продолжают с каждым годом ветшать и разрушаться. Многие из них заброшены и не поддерживаются в надлежащем состоянии. Как пояснили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения ОНФ 15 сентября, аварийное состояние объектов культурного наследия связано с проведением строительных работ, приводящих к разрушению зданий.

onf.ru Объект культурного наследия в Астрахани

Так, в аварийном состоянии на сегодня находится являющийся объектом культурного наследия «Дом жилой с лавками начала XX века», расположенный на улице Боевой на оживленном перекрестке в центре города. Здание покосилось и покрылось огромными трещинами, создав угрозу безопасности пешеходов, проезжающих мимо автомобилей и жильцов дома.

Подобная ситуация складывается и с другим памятником культурного наследия — «Комплексом зданий пороховых складов, первая четверть XVIII — начало ХХ века». Он признан одним из 45 объектов культурного наследия федерального значения.

Также по теме: Памятники культуры Астрахани могут начать сдавать в аренду по льготной цене

Старинную архитектуру в Астрахани сдадут в аренду по рублю за метр

Между тем, эти сооружения с каждым годом приходят во все больший упадок. Они находятся в коммерчески выгодном месте, и, как опасаются общественники, их может постичь участь многих других старинных зданий, вместо которых затем появлялись магазины и торговые центры.

По мнению «фронтовиков», решение проблемы уничтожения памятников культуры, находящихся в муниципальной и региональной собственности, есть.

«Для этого достаточно принять региональный законодательный акт, вводящий мораторий на новое строительство на месте уничтоженных памятников. Это даст меньше поводов для странных возгораний, порчи, неожиданных обрушений таких объектов, позволит сделать большой шаг в их сохранении», — прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Астраханской области Наиля Никитина, добавив, что такой опыт уже успешно опробован в других регионах России.

По ее словам, можно разрешить проводить в таких местах только рекреационные работы, заниматься благоустройством территории с посадкой деревьев.

Добавим, что существуют в регионе и проблемы с сохранением значимых археологических памятников. Так, не ведется музеефикация городища Сарай-Бату, бывшей столицы Золотой Орды (XIII-XIV), в Харабалинском районе и второго городища в Камызякском районе на месте существования столицы Хазарского каганата города Итиля (X-XI) и торгового средневекового города Саксина (XI-XIII). Соответствующий проект был одобрен областными властями, но не финансируют его уже восьмой год.

Как сообщало ИА REGNUM, защитить старинную архитектуру от разрушения правительство Астраханской области планирует, сдавая объекты культурного наследия сдаются в аренду по низкой цене, если арендатор обязуется их отреставрировать и оплачивать коммунальные расходы на содержание. Проект соответствующего постановления весной текущего года был направлен на независимую антикоррупционную экспертизу.