Магас, 15 сентября, 2016, 13:33 — ИА Регнум. В Ингушетии в последние дни перед выборами проверяется готовность всех служб и ведомств, которые будут в них задействованы. Создан даже модельный участок № 79 в городе Назрани, на котором члены участковых избирательных комиссий получают навыки работы в день выборов, сообщили ИА REGNUM 15 сентября в пресс-службе главы региона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

На модельной площадке воссоздан стандартный избирательный участок, на котором расположены кабины для голосования, а также стационарные и переносные ящики для бюллетеней. Здесь же размещены столы для членов комиссии, определены места для наблюдателей и представителей СМИ. Кроме того, на модельном участке представлен также медпункт и комната отдыха.

Для предотвращения нарушений в ходе выборов в день голосования будут мобилизованы силы правопорядка. Они будут обеспечивать охрану участков и сопровождение при перевозке избирательной документации. Перед самим днем голосования все избирательные участки в республике будут оснащены стационарными металлодетекторами и взяты под охрану.

В Ингушетии позаботились, чтоб свое выборное право могли реализовать все граждане без исключения. Так, для военнослужащих и прикомандированных сотрудников правоохранительных органов создан избирательный участок на территории воинской части в сельском поселении Троицкое. Пограничники, которые в день выборов будут нести службу, организовано досрочное голосование.

Возможность проголосовать предусмотрена и для лиц, содержащихся под стражей в учреждении ОФСИН и изоляторах городских и районных отделов внутренних дел. Созданы условия и для ибирателей-инвалидов, в том числе предусмотрена возможность выезда к ним на дом. Для слепых и слабовидящих избирателей изготовлены специальные трафареты, а также информационные материалы с использованием азбуки Брайля.

Напомним, в единый день голосования в Ингушетии состоятся выборы депутатов Госдумы Федерального Собрания РФ седьмого созыва и Народного Собрания Ингушетии шестого созыва. На 136 участковых избирательных участков придут почти 212 тыс. избирателей. За их голоса будут бороться девять кандидатов в депутаты Госдумы. Из низ восемь — представители партий и один — самовыдвиженец.

На выборах в парламент республики предстоит заместить 32 места в законодательном органе. Количество депутатов в новом созыве дудет увеличено на пять человек.

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Прошлые выборы в парламент Ингушетии, в 2011 году, также проходили в один день с выборами в Госдуму РФ. Явка в регионе составила 88%. Депутатов Народного собрания избирали по партийным спискам. Большинство проголосовавших — около 78% избирателей — отдали свои голоса за «Единую Россию». За КПРФ проголосовали 7,1%, за «Правое дело» — 5,01%, за «Справедливую Россию» — 7, 02%, за ЛДПР — 2,06% избирателей.