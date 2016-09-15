Песков — о возможной отставке Бастрыкина: «Мне ничего об этом неизвестно»
Москва, 15 сентября, 2016, 13:28 — ИА Регнум. Комментируя информацию о том, что глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин может уйти в отставку после окончания выборов в Государственную думу, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никакими конкретными сведениями не располагает. Об этом он сообщил журналистам сегодня, 15 сентября.
«Мне ничего об этом неизвестно, соответственно, я не могу ответить на этот вопрос. Какой-либо новой информацией я не располагаю», — пояснил Песков.
Накануне, 14 сентября, агентство РБК со ссылкой на ряд источников сообщило о том, что Бастрыкин покинет свой пост после выборов в Госдуму. В качестве источников приводились «близкие к руководству ФСБ, центральному аппарату СКР» и три источника, близкие к администрации президента РФ.
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15 сентября официальный представитель СКР Владимир Маркин заявил, что эта информация крайне недостоверна: «Какие у РБК могут быть «источники» в ФСБ и СКР?! Разве что подследственные».
Стоит отметить, что 14 сентября стало известно об уходе Маркина из СКР. По данным СМИ, он меняет сферу деятельности, поскольку получил другое предложение.
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