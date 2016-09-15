Москва, 15 сентября, 2016, 13:28 — ИА Регнум. Комментируя информацию о том, что глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин может уйти в отставку после окончания выборов в Государственную думу, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никакими конкретными сведениями не располагает. Об этом он сообщил журналистам сегодня, 15 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мне ничего об этом неизвестно, соответственно, я не могу ответить на этот вопрос. Какой-либо новой информацией я не располагаю», — пояснил Песков.

Накануне, 14 сентября, агентство РБК со ссылкой на ряд источников сообщило о том, что Бастрыкин покинет свой пост после выборов в Госдуму. В качестве источников приводились «близкие к руководству ФСБ, центральному аппарату СКР» и три источника, близкие к администрации президента РФ.

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15 сентября официальный представитель СКР Владимир Маркин заявил, что эта информация крайне недостоверна: «Какие у РБК могут быть «источники» в ФСБ и СКР?! Разве что подследственные».

Стоит отметить, что 14 сентября стало известно об уходе Маркина из СКР. По данным СМИ, он меняет сферу деятельности, поскольку получил другое предложение.

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