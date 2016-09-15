Берлин, 15 сентября, 2016, 13:25 — ИА Регнум. Количество регистраций новых автомобилей в Европейском союзе в августе 2016 года составило более 819 тысяч единиц, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA).

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Наиболее значительный рост автомобильного рынка зафиксирован в Италии и составил 20,1%. Также высокий показатель продемонстрировал авторынок Испании (+14,6%). За ними следуют Германия, Франция и Великобритания — показатели во всех этих странах лучше, чем в августе 2015 года, на 8,3%, 6,7% и 3,3% соответственно.

За первые восемь месяцев 2016 года число регистраций новых легковых автомобилей в ЕС увеличилось на 8,1% — до 9 787 760 единиц. Причиной роста стала положительная динамика итальянского (+17,4%), испанского (+11,3%), французского (+6,1%), немецкого (+5,7%) и британского (+2,8%) рынков.

В России количество продаж в августе 2016 года снизилось до 114 тысяч машин. Так, падение рынка составило 18% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.