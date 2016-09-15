Вильнюс, 15 сентября, 2016, 13:24 — ИА Регнум. Комитет по международным отношениям парламента Литвы при участии вице-министра иностранных дел Нерюса Германаса обсудил сложившуюся ситуацию в области безопасности на Украине, осуществляемые в стране реформы, процесс выполнения Минских соглашений и рассмотрение этих вопросов в различных международных форматах, сообщили ИА REGNUM сегодня, 15 сентября, в Сейме Литвы.

Билибин Иван Яковлевич Крым. Байдаровская долина. 1918

Комитет единогласно сделал заявление «О выполнении Минских соглашений и усилении поддержки Украине», в котором выразил свою позицию по вопросам, касающимся ситуации в стране и урегулирования военного конфликта.

«Комитет сожалеет, что застряло выполнение Минских соглашений, хотя это должно было произойти еще в конце 2015 года, поэтому конфликт России и Украины понемногу становится еще одним замороженным конфликтом в восточных странах — соседях ЕС, а это отражается на безопасной и мирной жизни граждан всей Европы. В своем заявлении комитет призвал парламентариев, политических лидеров стран — членов ЕС и НАТО продолжать дискуссии, чтобы решить возникший в Европе кризис безопасности и сохранить единую позицию в вопросе санкций в отношении Российской Федерации, применяемых из-за ее действий, которые вредят независимости и территориальной целостности Украины», — говорится в заявлении членов Сейма, входящих в комитет.

Они также отметили, что Украина, несмотря на сложную ситуацию в области безопасности, «уже провела множество важных реформ в сферах борьбы с коррупцией, справедливости, общественного администрирования и призвала учреждения Украины продолжать сплоченно работать в этом направлении». Учитывая и то, что Украина выполнила все требования, предусмотренные в плане действий по либерализации визового режима, комитет призвал учреждения ЕС как можно быстрее прийти к соглашению по вопросу введения безвизового режима для граждан Украины.

«Комитет единогласно заявил, что не признает результаты выборов в Государственную думу Российской Федерации, которые пройдут 18 сентября 2016 года в оккупированном Российской Федерацией Крыму, и призвал парламенты и правительства ЕС и НАТО, учреждения ЕС, международные организации и все международное сообщество придерживаться этой позиции, а также не отправлять наблюдателей на выборы в оккупированные и аннексированные Российской Федерацией территории Украины», — заявили в Сейме Литвы.

Напомним, ранее МИД Литвы объявил, что не признает результаты выборов в Крыму.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МИД Литвы и лично глава литовского ведомства Линас Линкявичюс с самого начала поддержали протестующих на Майдане, грозили на тот момент президенту Украины Виктору Януковичю международным требуналом в случае разгона демонстрантов силой, а после госпереворота приветствовали новую власть и призывали силой подавить волнения на востоке Украины. Отметим также, что Литва в настоящее время передаёт оружие официальному Киеву.

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