Москва, 15 сентября, 2016, 13:24 — ИА Регнум. Банк России повысил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 16 сентября, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар, рубль, евро

Так, официальный курс евро установлен на отметке 73,21 руб, он вырос на 26,6 коп. Доллар подрос на 24,33 коп. и составил 65,22 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 25,38 коп. по сравнению с предыдущим показателем — до 68,81 руб.