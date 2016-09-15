Керчь, Крым, 15 сентября, 2016, 13:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибыл в Крым 15 сентября. Глава государства проведет в Керчи заседание президиума Государственного Совета РФ по вопросам развития транспортной системы юга страны.

ИА REGNUM Владимир Путин

По сообщению пресс-службы Кремля, на заседании президиума Госсовета «основными темами мероприятия станут формирование на юге России участков международных транспортных коридоров для обеспечения экспортно-импортных перевозок и международного транзита, а также реализация на территории ЮФО крупных инвестиционных проектов по реконструкции и строительству объектов портовой, автомобильной, железнодорожной и аэропортовой инфраструктуры, предусмотренных Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года».

Также, возможно, Владимир Путин ознакомится с ходом строительства Керченского моста.

Ранее в Крым для участия в Госсовете прибыл премьер-министр правительства РФ Дмитрий Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин посещал Крым в последний раз 19 августа, тогда он побывал на форуме «Таврида».