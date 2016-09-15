Выборг сохраняет лидерство в туристическом рейтинге Ленобласти
Выборг, Ленинградская область, 15 сентября, 2016, 13:33 — ИА Регнум. Город Выборг в Ленинградской области является самым популярным среди туристов направлением для поездок на выходные осенью 2016 года. Об этом свидетельствуют данные сервиса поиска по отелям RoomGuru.ru, сообщили ИА REGNUM составители рейтинга.
В его основу были положены данные поиска и бронирования гостиниц и апартаментов в Ленобласти с пятницы на воскресенье за период с 1 сентября по 31 октября 2016 года.
«В топ-10 популярных осенью у туристов городов Ленобласти входят Выборг, Всеволожск, Гатчина, Шлиссельбург, Приозерск, Кингисепп, Волхов, Тихвин, Лодейное Поле и Новая Ладога», — отметили аналитики.
При этом самым доступным по ценам городом Ленобласти для осенних поездок на выходные стал Кингисепп (1900 рублей за сутки проживания), а самым дорогим — Приозерск (2700 рублей в сутки). В Выборге сутки проживания обойдутся в среднем в 2480 рублей.
По данным сервиса, в гостиницах Ленобласти туристы осенью в среднем останавливаются на полтора дня и тратят на проживание 2,5 тысячи рублей в сутки на человека.
Отметим, что в феврале 2016 года Выборг также возглавлял рейтинг самых популярных у туристов городов Ленинградской области в зимнем сезоне.
Для справки:
Выборг основан в Средние века шведами в качестве крепости. До 1940 года — второй по величине город Финляндии. По результатам Советско-финляндской войны 1939−1940 г.г. граница между СССР и Финляндией была отодвинута за Выборг. Во время Великой Отечественной войны 29 августа 1941 года советские войска оставили Выборг. 19 сентября 1944 года Выборг с Карельским перешейком вновь вошел в состав СССР. Город воинской славы.
В Выборге расположена крупная железнодорожная станция, на которой останавливаются поезда дальнего следования Санкт-Петербург — Хельсинки и Москва — Хельсинки, морской торговый порт. Через город проходит несколько крупных автодорог — федеральная автотрасса М10 «Скандинавия» (часть европейского автомобильного маршрута E 18), региональные автодороги А123, А124 и А125, а также дороги местного значения.