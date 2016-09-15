Выборг, Ленинградская область, 15 сентября, 2016, 13:33 — ИА Регнум. Город Выборг в Ленинградской области является самым популярным среди туристов направлением для поездок на выходные осенью 2016 года. Об этом свидетельствуют данные сервиса поиска по отелям RoomGuru.ru, сообщили ИА REGNUM составители рейтинга.

ИА REGNUM Выборг

В его основу были положены данные поиска и бронирования гостиниц и апартаментов в Ленобласти с пятницы на воскресенье за период с 1 сентября по 31 октября 2016 года.

«В топ-10 популярных осенью у туристов городов Ленобласти входят Выборг, Всеволожск, Гатчина, Шлиссельбург, Приозерск, Кингисепп, Волхов, Тихвин, Лодейное Поле и Новая Ладога», — отметили аналитики.

При этом самым доступным по ценам городом Ленобласти для осенних поездок на выходные стал Кингисепп (1900 рублей за сутки проживания), а самым дорогим — Приозерск (2700 рублей в сутки). В Выборге сутки проживания обойдутся в среднем в 2480 рублей.

По данным сервиса, в гостиницах Ленобласти туристы осенью в среднем останавливаются на полтора дня и тратят на проживание 2,5 тысячи рублей в сутки на человека.

Отметим, что в феврале 2016 года Выборг также возглавлял рейтинг самых популярных у туристов городов Ленинградской области в зимнем сезоне.

Для справки:

Выборг основан в Средние века шведами в качестве крепости. До 1940 года — второй по величине город Финляндии. По результатам Советско-финляндской войны 1939−1940 г.г. граница между СССР и Финляндией была отодвинута за Выборг. Во время Великой Отечественной войны 29 августа 1941 года советские войска оставили Выборг. 19 сентября 1944 года Выборг с Карельским перешейком вновь вошел в состав СССР. Город воинской славы.

В Выборге расположена крупная железнодорожная станция, на которой останавливаются поезда дальнего следования Санкт-Петербург — Хельсинки и Москва — Хельсинки, морской торговый порт. Через город проходит несколько крупных автодорог — федеральная автотрасса М10 «Скандинавия» (часть европейского автомобильного маршрута E 18), региональные автодороги А123, А124 и А125, а также дороги местного значения.