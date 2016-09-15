Таллин, 15 сентября, 2016, 13:20 — ИА Регнум. Министр предпринимательства Эстонии, член правящей праволиберальной Реформистской партии Лийза Овийр надеется, что Норвегия поддержит финансами принимаемую в стране программу промышленного развития. Об этом ИА REGNUM сегодня, 15 сентября, сообщили в канцелярии парламента Эстонии со ссылкой на выступление министра перед депутатами.

Алексей Саврасов. Пейзаж с фабрикой (фрагмент). 1890-е

Отвечая на вопрос о развитии предпринимательской среды, Овийр сообщила, что самые успешные предприниматели страны связаны с экспортом, а сам экспорт на 75% связан с промышленностью. Поэтому в целях усиления экспортных возможностей одной из наиболее важных целей является внедрение инфотехнологий и робототехники на производстве.

По ее словам, «предварительный вариант стратегического документа о промышленной политике Эстонии на ближайшие годы готов и ждет своей очереди на обсуждение в кабинете министров». В его составлении министерство опиралось на похожую программу Industrie 4.0, принятую в Германии.

«Учитывая, что у нас скорее ощущается нехватка рабочей силы, а не нехватка работы, я считаю, что внедрение инфотехнологий и автоматизация процессов помогут решить эту проблему», — заявила она, добавив, что для того, чтобы поддержать внедрение технологий на государственном уровне, Эстония подала Норвегии ходатайство о выделении необходимых средств. О какой сумме идет речь, министр не уточнила.

Овийр подчеркнула, что «тема промышленности, безусловно, занимает этой осенью центральное место в деятельности министерства».

Напомним, ранее Норвегия, не входящая в Евросоюз, поддерживала разные проекты развития Эстонии в общей сумме свыше 10 млн евро. Эстония также получает целевую помощь из фондов Евросоюза объемом свыше 3,6 млрд евро на период до 2020 года.