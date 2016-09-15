Париж, 15 сентября, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро заявил, что он хотел бы получить текст соглашения о прекращении огня в Сирии, согласованного между США и Россией, чтобы уточнить все детали, сообщает 15 сентября Reuters.

VOA/Elizabeth Arrott Противостояние в Сирии

«Если в тексте есть путаница … то существует риск того, что умеренная оппозиция может оказаться под ударом. В какой-то момент нас могут попросить поддержать некоторые пункты этого соглашения, чтобы сделать это, нам необходимо иметь всю информацию» , — сказал глава МИД Франции.

Франция является членом военной коалиции во главе с США, которая борется против «Исламского государства» (организация запрещена в РФ) и является одним из ключевых покровителей сирийской оппозиции, сражающейся против правительственных сил президента Сирии Башара Асада.