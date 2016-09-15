Берлин, 15 сентября, 2016, 13:11 — ИА Регнум. Немецкая автомобильная компания BMW сообщила о том, что готовится представить публике на предстоящей автомобильной выставке обновленную версию спортивного мотоцикла, передаёт издание Oanews.

tpsdave Мотоцикл BMW

Мотоцикл представят, как модель BMW S1000R. Увидеть обновленный транспорт можно будет в октябре 2016 года, сообщают в компании. Точной информации в отношении технических характеристик мотоцикла не представлено, однако по предварительным данным, BMW S1000R получит внешний вид, схожий с моделью BMW S1000RR, а также схожие с названной моделью технические характеристики.

Несмотря на то, что дизайн мотоцикла и похож на модель BMW S1000RR, при этом имеет и свои индивидуальные особенности, сообщают в BMW.

В компании рассказали, что новинка получила наиболее мощный двигатель, который на пять лошадиных сил мощнее, чем у предшествующей версии модели. Обновлённый BMW сможет стать конкурентом для таких моделей, как Aprilia Tuono V4 1100RR и KTM 1290 Super Duke R. Стоимость модели пока не разглашается.