Пермь, 15 сентября, 2016, 13:36 — ИА Регнум. В Перми предъявлено обвинение дежурной железнодорожного переезда. В ее действиях следователи усмотрели признаки преступления предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.

wallspaper.ru Фемида

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае на регулируемом железнодорожном переезде станции Кукуштан Свердловской железной дороги 17 февраля в 04:15 местного времени (02:15 мск) произошло столкновение пассажирского поезда №63 сообщением «Новосибирск — Минск» с легковым автомобилем ВАЗ-2115, в результате которого погибли его водитель и пассажирка.

Машинист, увидев легковушку на путях, применил экстренное торможение, но избежать ДТП не удалось, от удара легковушка буквально расплющилась. В авто находились 32-летний мужчина и 34-летняя женщина, оба скончались на месте. Следователи установили, что оба погибших находились в состоянии алкогольного опьянения. Кроме этого, выяснено, что автомобиль ВАЗ-2115, двигавшийся на большой скорости, успел проскочить под опускавшийся шлагбаум, но заглох прямо на железнодорожных путях, за полторы минуты до столкновения. Уголовное дело в отношении водителя прекращено, по причине его смерти. Тем не менее, следователи считают, что дежурная по переезду не исполнила требования по обеспечению безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. В частности, она не установила заградительную сигнализацию и не предупредила машинистов о том, что на их пути находится легковой автомобиль.

Портал «В Курсе.ру» приводит версию событий обвиняемой, по которой женщина сделала все, что было в ее силах, по предотвращению столкновения. Адвокат женщины заявил: «Считаю, что действия моей подзащитной не связаны со смертью водителя автомобиля и пассажира, что подтверждается протоколом допроса. Водитель авто грубо нарушил правила дорожного движения. Пьяный мужчина не смог адекватно оценить обстановку и принять правильное решение. Более того, по данным протоколов аварии, погибший водитель был не только пьян, но и не имел права управления транспортными средствами, автомобиль он взял покататься у знакомой».

По словам адвоката, у следственного отдела на транспорте мало уголовных дел, его эффективность ставится под сомнение. Поэтому по каждому поводу пытаются возбуждать уголовные дела в отношении работников железнодорожного и воздушного транспорта.

Отметим, что наказание по части 3 статьи 263 УК РФ предусматривает принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до семи лет.

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