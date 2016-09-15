Новосибирск, 15 сентября, 2016, 13:39 — ИА Регнум. Отчет об исполнении бюджета Новосибирской области за первое полугодие 2016 года сегодня, 15 сентября, был представлен комитету законодательного собрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности, сообщили ИА REGNUM в областном парламенте.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

В ходе представления доклада министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко охарактеризовал бюджетную политику этого периода как «осторожную». Согласно озвученным им данным, доходная часть регионального бюджета исполнена на 53,5 млрд рублей, при этом собственные доходы составили 46,3 млрд рублей, что на 12% превышает доходы, полученные в первом полугодии 2015 года.

Расходы бюджета составили 54,8 млрд рублей. Дефицит бюджета — 1,2 млрд рублей, это более чем на 5 млрд рублей ниже, чем в аналогичном периоде 2015 года.

Объем госдолга — 44 млрд рублей, из которых 26 млрд рублей — кредиты коммерческих банков и ценные бумаги (на 1 августа показатель был равен 40,85 млрд рублей).

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«В результате мер по стабилизации исполнения бюджета мы сохранили свои позиции среди регионов с уровнем долговой нагрузки ниже среднего по Российской Федерации и Сибирскому федеральному округу», — заявил Виталий Голубенко. За 8 месяцев доходная часть бюджета составила 75 млрд рублей (69% к плану), из них собственные доходы достигли 65,5 млрд рублей. Превышающую план динамику министр финансов объяснил «мощным» поступлением налога на прибыль в августе от предприятий банковской сферы и обрабатывающей промышленности. Он заявил, что «динамика позволяет надеяться, что план по собственным доходам будет выполнен полностью».По словам председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Александра Морозова, в области исполняются все бюджетные статьи, особенно социальные, реализуются проекты в части исполнения указов президента.

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«Убежден, что планы, которые мы принимали при формировании бюджета на 2016 год, будут выполнены. Есть предпосылки к тому, чтобы формировать бюджет развития, который выразится в новых стройках — школах, детских садах, спортивных аренах. Все это настраивает на определенный финансовый оптимизм», — заявил депутат Морозов.