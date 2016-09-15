Москва, 15 сентября, 2016, 13:08 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия готова помочь в борьбе с хакерскими атаками Всемирному антидопинговому агентству (WADA), если поступит соответствующий запрос.

George Thomas Хакерство

«Россия последовательно выступает за борьбу с киберпреступностью, последовательно приглашает все государства к международному сотрудничеству в этой области», — сказал Песков, добавив, что эта позиция РФ широко известна.

Ранее генеральный директор WADA Оливье Ниггли обратился к властям России с призывом сделать все возможное для того, чтобы остановить деятельность хакеров. По его мнению, кибератаки идут из России в отместку за доклады Ричарда Паунда и Ричарда Макларена, якобы разоблачавших созданную в РФ госсистему допинга.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября Fancy Bear опубликовала информацию, полученную в результате взлома баз данных Всемирного антидопингового агентства. В этих документах, также признанных подлинными, указывается, что WADA разрешало приём запрещённых веществ американским теннисисткам Серене и Винус Уильямс, гимнастке Симоне Байлз и баскетболистке Елене Делле Донн.

Днем позже была опубликована вторая порция документов, в которых содержались имена 25 спортсменов из восьми стран, чьи допинг-пробы были положительными. В частности, в списке имена 14 медалистов Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года.