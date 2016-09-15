Киев, 15 сентября, 2016, 13:07 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко объявил, что финальная часть Лиги чемпионов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 2018 года будет проходить на Украине. Об этом украинский президент сообщил в своём Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«Только что УЕФА приняло решение о проведении финального матча Лиги чемпионов — 2018 в Киеве. Это отличная новость для всех нас, а особенно — для украинских болельщиков», — написал Порошенко. Украинский президент выразил уверенность, что финал пройдёт в Киеве на самом высоком уровне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Украина подала заявку на проведение финала еврокубка 4 июля 2016 года. О намерении провести матч на Украине глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко заявлял ещё в 2015 году. Официальное решение принято 15 сентября.

Напомним, Лига чемпионов УЕФА является самым престижным европейским клубным футбольным турниром. Проводится каждый год.