Екатеринбург, 15 сентября, 2016, 13:27 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 19 сентября стартует отопительный сезон. Постановление об этом подписал глава администрации города Александр Якоб, сообщили в пресс-службе мэрии корреспонденту ИА REGNUM.

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Энергетики предупреждают, назначение начала отопительного сезона на 19 сентября не означает, что в этот же день во всех домах батареи станут горячими. Подключение теплоснабжения в городе пройдет в четыре этапа и закончится 30 сентября. Так, на первом этапе, который пройдёт с 19 по 21 сентября, к теплоснабжению будут подключены только расположенные в центре улицы Ленинского, Верх-Исетского и Железнодорожного районов. Также на первом этапе будут подключены к теплу проспект Космонавтов на Уралмаше в Орджоникидзевском районе, микрорайон ЖБИ в Кировском, Ботаника в Чкаловском и микрорайоны Синие Камни и Парковый в Октябрьском районе Екатеринбурга.

Напомним, что «Екатеринбургская теплосетевая компания» заявила о завершающей стадии подготовки к отопительному сезону в городе ещё в конце августа. В частности в течение лета была полностью реконструирована тепломагистраль М1 по проспекту Космонавтов. То есть была полностью завершена реконструкция тепломагистрали начатая четыре года назад. В пресс-службе СТК уточнили, что на реконструкцию и ремонт тепломагистралей, которые прошли согласно ранее утверждённому графику, в 2016 году было выделено 700 млн рублей.

Отметим, что отопительный сезон начинают после того, как в течение пяти дней среднесуточная температура не превышает восьми градусов тепла. В последние несколько дней на Среднем Урале установилась прохладная погода, и по прогнозам синоптиков потепления в ближайшие дни не ожидается.