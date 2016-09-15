Москва, 15 сентября, 2016, 13:04 — ИА Регнум. Минэкономразвития РФ готовит новую программу приватизации на три года. Заканчивается прежняя трехлетняя программа, начинается новая. Об этом сегодня, 15 сентября, заявил глава МЭР Алексей Улюкаев.

kremlun.ru Алексей Валентинович Улюкаев

«Это обычная рутинная работа. В 2016 году заканчивается прежняя трехлетняя программа, начинается новая на 2017−2020 годы. Какие активы могут войти в данную программу, пока неясно», — сказал Улюкаев.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономического развития Российской Федерации Алексей Улюкаев заявил, что приватизация госпакетов акций «Роснефти», «Совкомфлот» и «Башнефти» может состояться в любой момент начиная с сентября 2016 года.

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