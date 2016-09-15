Минэкономразвития РФ готовит программу приватизации на 2017−2020 годы
Москва, 15 сентября, 2016, 13:04 — ИА Регнум. Минэкономразвития РФ готовит новую программу приватизации на три года. Заканчивается прежняя трехлетняя программа, начинается новая. Об этом сегодня, 15 сентября, заявил глава МЭР Алексей Улюкаев.
«Это обычная рутинная работа. В 2016 году заканчивается прежняя трехлетняя программа, начинается новая на 2017−2020 годы. Какие активы могут войти в данную программу, пока неясно», — сказал Улюкаев.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономического развития Российской Федерации Алексей Улюкаев заявил, что приватизация госпакетов акций «Роснефти», «Совкомфлот» и «Башнефти» может состояться в любой момент начиная с сентября 2016 года.
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